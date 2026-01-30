Il Cosenza Calcio e la S.S. Juve Stabia 1907 hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Manuel Ricciardi, che lascia il club rossoblù per approdare alla formazione campana. L’operazione prevede il passaggio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, con il calciatore che si legherà alla Juve Stabia fino al 30 giugno 2026.

Si chiude così l’esperienza di Ricciardi a Cosenza, dove il difensore romano ha vissuto una fase importante della propria crescita professionale. Arrivato in Calabria nella stagione 2023/2024, Ricciardi ha fatto il suo esordio in Serie B con la maglia rossoblù, collezionando 32 presenze, impreziosite da 4 gol e 1 assist, dimostrando duttilità, personalità e propensione offensiva.

Nella prima parte della stagione in corso, con il Cosenza in Serie C – girone C, il classe 2000 è stato uno dei punti di riferimento della squadra, scendendo in campo 20 volte e mettendo a referto 7 reti e 3 assist, numeri significativi per un difensore e che hanno attirato l’interesse di diversi club.

Nato a Roma il 17 aprile 2000, Ricciardi è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, prima dell’esordio tra i professionisti con il Fano nella stagione 2019/2020. Successivamente il passaggio al Legnago, con cui ha totalizzato 69 presenze, 2 gol e 2 assist, e poi l’esperienza biennale all’Avellino, chiusa con 63 presenze, 4 reti e 7 assist complessivi. Nel salutare Cosenza, il trasferimento alla Juve Stabia rappresenta per Ricciardi un nuovo step di carriera. Il calciatore vestirà la maglia numero 2