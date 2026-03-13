Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite per la squadra di Buscè, che ha segnato 11 gol e ne ha subiti solo 3. I rossoblù sono pronti a confermarsi nella prossima trasferta contro il Casarano

Cinque giornate di altissimo livello per il Cosenza, che, se si considerasse la speciale classifica degli ultimi cinque turni, sarebbe in vetta con 13 punti, in condominio con il Benevento. Attualmente, però, dopo trentuno giorate, i rossoblù guidati da mister Buscè occupano il terzo posto nella classifica generale con 56 punti, dietro al Benevento (73) e al Catania (61).

Negli ultimi cinque turni, i lupi hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, segnando 11 gol e subendone solo 3, condividendo il miglior attacco con il Crotone e la miglior difesa con Benevento, Atalanta U23 e Catania.

Il percorso recente della squadra di Buscè ha visto al 27esimo turno i rossoblù superare 3-0 l’Audace Cerignola, poi lo 0-0 in trasferta contro l’Atalanta U23, seguito dalle vittorie su Sorrento (3-2), Potenza (1-4) e l’1-0 casalingo contro il Team Altamura.

Se il Cosenza sorride, non può dire la stessa cosa la Salernitana: lo stato di forma dei campani, quarti in classifica generale a 54 punti, non è dei migliori. Nelle ultime cinque giornate la squadra guidata in panchina da Serse Cosmi ha ottenuto solo 5 punti, confermando un periodo di rendimento altalenante. Nel prossimo turno il Cosenza sarà impegnato in trasferta contro il Casarano, in quella che si annuncia come una sfida cruciale per mantenere l’ottimo stato di forma e continuare a guardare alle posizioni di vertice del girone C.