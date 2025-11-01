Il Cosenza torna con un solo punto da Altamura e, ancora una volta, si fa raggiungere nel finale dopo essere passato in vantaggio. Vettorel sorpreso sul gol subìto nell’unico tiro in porta degli avversari. In difesa bene i due centrali, meno i terzini. A centrocampo è Kouan il migliore in campo dei lupi. In attacco buona gara di Florenzi. Male Cannavò.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 5

Sorpreso dalla traiettoria di Florio che ha come attenuante il fatto che sbuchi fuori da una selva di gambe ma è anche praticamente l’unico tiro in porta che fa il Team Altamura.

CIMINO: VOTO 5,5

Avrebbe forse potuto spingere di più. Invece rimane molto sulle sue pensando di più alla fase difensiva che a quella offensiva.

DAMETTO: VOTO 6,5

Altra prova positiva. Centralmente il Cosenza non concede varchi. Sempre attento e puntuale negli interventi.

CAPORALE: VOTO 6,5

Deve digrignare un paio di volte i denti per far sì che gli avversari gli girino al largo. Non ha molto lavoro da fare.

D’ORAZIO: VOTO 5

Dopo una partita timida ha sul piede la palla della vittoria ma spreca a tu per tu con Viola.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 7

E’ il migliore in campo del Cosenza grazie alla giocata con la quale porta avanti i rossoblù. Per il resto tanto brio e muscoli in ogni sua giocata.

LANGELLA: VOTO 5,5

Costantemente marcato, non riesce a far girare palla come al solito. Da un suo fallo nasce il gol del Team Altamura.

GARRITANO: VOTO 6

E’ suo l’assist per Kouan. Ma è anche l’unica cosa degna di nota della sua partita sottotono.

ATTACCO

CANNAVO’: VOTO 5

Non era facile sostituire Ricciardi. Ed infatti non ci riesce. Gioca una brutta gara, non crea mai superiorità numerica e non è mai pericoloso.

MAZZOCCHI: VOTO 5,5

Ingabbiato dai difensori del Team Altamura. Dà come sempre il massimo ma questa volta non lascia segnali.

FLORENZI: VOTO 6,5

Si muove tanto su tutto il fronte offensivo. Nella ripresa cresce di tono. Segna un gol regolare che l’arbitro non assegna nonostante l’ausilio del video ed è una costante spina nel fianco della difesa locale.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6

La sensazione è che questa gara sia la conferma delle sue parole di due settimane fa. Ovvero che a questa squadra manchi la mentalità di Serie C. Alla fine anche quelli di oggi sembrano due punti persi, anche se il Cosenza non è brillante come in altre occasioni.

SUBENTRATI

CONTILIANO: SV

BERETTA: SV