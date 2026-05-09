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24 ORE ALL NEWS

Cronaca
9 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Inchiesta sanità

Ferdinando Aiello davanti al gup di Palermo nell’inchiesta che coinvolge Cuffaro

L’ex parlamentare cosentino del Pd ha chiesto il rito abbreviato: il giudice deciderà nella prossima udienza del 15 maggio
Antonio Alizzi
Ferdinando Aiello davanti al gup di Palermo nell’inchiesta che coinvolge Cuffaro\n
Sicurezza

Cosenza, locale chiuso per sette giorni nel centro storico dopo i controlli

Il provvedimento del Questore Antonio Borelli è stato notificato dalla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS
Redazione
Cosenza, locale chiuso per sette giorni nel centro storico dopo i controlli\n
Prima sezione civile

Bcc Cosenza, la Corte d’Appello ridimensiona le richieste del Fondo di Garanzia | NOMI

Confermata la responsabilità per gli ex vertici dell’istituto di credito, ma i giudici di secondo grado riformano la sentenza del Tribunale solo sulla ripartizione interna degli importi, complessivamente per circa 2 milioni e mezzo di euro
Antonio Alizzi
Bcc Cosenza, la Corte d’Appello ridimensiona le richieste del Fondo di Garanzia | NOMI\n
Il rogo

Sibari, allarme al Parco Archeologico: un incendio minaccia l'area protetta

Fiamme ai margini dell’area archeologica. Intervento dei Vigili del Fuoco, cresce l’allarme per nuovi episodi. Il sindaco Iacobini chiede controlli maggiori 
Matteo Lauria
Sibari, allarme al Parco Archeologico: un incendio minaccia l'area protetta

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Società

Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»

8 maggio 2026
Ore 13:15
Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»
Politica

Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»

7 maggio 2026
Ore 14:30
Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»
Politica

Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
Ore 13:38
Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»
Politica

Perrotti: «Daremo continuità a Castrolibero e... un sindaco donna»

5 maggio 2026
Ore 14:42
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Politica

Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
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Perrotti: «Daremo continuità a Castrolibero e... un sindaco donna»

5 maggio 2026
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Società

Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»

8 maggio 2026
Ore 13:15
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Politica

Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»

7 maggio 2026
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Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
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5 maggio 2026
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Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»

8 maggio 2026
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Politica

Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»

7 maggio 2026
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La tragedia

Paola, l’operaio morto schiacciato da una colonna di cemento lavorava in nero ed era ospite di un centro migranti

Il 23enne senegalese è deceduto mentre prestava servizio in uno stabilimento balneare della città tirrenica. La Procura indaga per omicidio colposo
Redazione Cronaca
Paola, l’operaio morto schiacciato da una colonna di cemento lavorava in nero ed era ospite di un centro migranti\n
Il monitoraggio sanitario

Hantavirus, rintracciati i quattro italiani sul volo: «Erano lontani dalla donna infetta e stanno bene»

Il Ministero della Salute rassicura sulle condizioni dei viaggiatori residenti anche in Calabria: nessuno presenta sintomi riconducibili al virus
Redazione
Hantavirus, rintracciati i quattro italiani sul volo: «Erano lontani dalla donna infetta e stanno bene»\n
Allarme sanitario

Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus

Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
Redazione Cronaca
Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus\n
Il dramma

Tragedia sul lavoro a Paola: muore operaio di 23 anni nel crollo di una colonna di cemento | VIDEO

Il giovane stava lavorando alla sistemazione di un lido balneare in vista della stagione estiva. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

Redazione
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Controlli a tappeto

Paola, merce contraffatta in vendita alla fiera di San Francesco: scattano i sequestri della Guardia di Finanza

Nel mirino delle Fiamme Gialle 380mila prodotti ritenuti pericolosi e nocivi per la salute soprattutto dei bambini. Tre persone denunciate e multe per 50mila euro
Redazione
Paola, merce contraffatta in vendita alla fiera di San Francesco: scattano i sequestri della Guardia di Finanza\n
La sentenza

Consorzio Valle Crati, il Tar respinge il Comune di Carolei: Granata resta presidente

Il Tribunale amministrativo dichiara inammissibile il ricorso contro le modifiche statutarie e la nomina del presidente del Consorzio
Redazione
Consorzio Valle Crati, il Tar respinge il Comune di Carolei: Granata resta presidente\n
Nuova speranza

Curcio e Borrelli: «Da Vibo lezione per la Calabria, una reazione come quella di ieri fino a 10 anni fa sarebbe stata impossibile»

I procuratori distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria all’Unical per un seminario con gli studenti sottolineano l’importanza della manifestazione contro l’escalation criminale: «È un cambio di passo per dire basta all’indifferenza che ha sempre aiutato le mafie. Saranno i calabresi a liberarsi dalla ’ndrangheta, noi daremo una mano»
Francesco La Luna
Curcio e Borrelli: «Da Vibo lezione per la Calabria, una reazione come quella di ieri fino a 10 anni fa sarebbe stata impossibile»\n
Paura sulla Statale

Incidente stradale a ridosso della Statale 18 a Grisolia: un ferito

Per cause ancora in corso di accertamento, l’Ape Car su cui viaggiava un uomo di Diamante si è capovolto in curva. Il ferito è stato prima soccorso dai passanti, poi è stato affidato alle cure dei medici, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi
Francesca Lagatta
Incidente stradale a ridosso della Statale 18 a Grisolia:\u00A0un ferito
Il fatto

Auto in fiamme sull’A2, poliziotti salvano un automobilista prima di Tarsia

Gli agenti della Stradale di Cosenza Nord hanno fatto scendere il conducente e spento il rogo con gli estintori di un tir
Redazione
Auto in fiamme sull’A2, poliziotti salvano un automobilista prima di Tarsia\n
La missiva

Via Giovambattista Lupia, la denuncia di una residente contro degrado e incuria a Cosenza | FOTOGALLERY

Marciapiedi invasi dalle erbacce, rifiuti e manutenzione a singhiozzo: la segnalazione firmata A. P. chiama in causa il Comune
Redazione
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Ambiente

Crotone, scoperto deposito abusivo di pneumatici: sequestrata area da 500 metri quadrati

La Guardia Costiera ha deferito il titolare di un’attività commerciale per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi
Redazione
Crotone, scoperto deposito abusivo di pneumatici: sequestrata area da 500 metri quadrati\n
Ambiente e salute

Amianto in un’area di 60 mila metri quadri, sequestro della Finanza nel Cosentino | FOTO

Operazione della Tenenza di Amantea su un sito fuori dal comune tirrenico con manufatti abbandonati e coperture in Eternit deteriorate: una persona denunciata a piede libero
Redazione
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Rischio isolamento

Rovito, voragine sulla strada di accesso in contrada Episcopani. Il sindaco: «Interventi urgenti per contenere i danni» | VIDEO

Il crollo potrebbe raggiungere l’attiguo tratto della Statale 107. Sopralluogo tecnico del primo cittadino Giuseppe De Santis: «Chiesto un tavolo in Prefettura con la partecipazione di Anas»
Salvatore Bruno
Rovito, voragine sulla strada di accesso in contrada Episcopani. Il sindaco: «Interventi urgenti per contenere i danni» | VIDEO\n
Giallo a Quattromiglia

Cadavere in uno scantinato a Rende, disposta l’autopsia sul corpo di un uomo

Il ritrovamento nella zona nord di Rende dopo la segnalazione di un residente. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione
Antonio Alizzi
Cadavere in uno scantinato a Rende, disposta l’autopsia sul corpo di un uomo\n
Intimidazioni in Sila

Locale incendiato a Bocchigliero, il Comune replica sulle tensioni: «Nessun silenzio, siamo al lavoro»

Il sindaco Alfonso Benevento difende l’azione dell’amministrazione dopo i recenti episodi: «Raccordo costante con le forze dell’ordine e fondi richiesti per la videosorveglianza»
Redazione
Locale incendiato a Bocchigliero,\u00A0il Comune replica sulle tensioni: «Nessun silenzio, siamo al lavoro»\n
La storia

Campana, si sgretola il piccolo mondo di Giuseppe: rubate le mucche che scandivano il ritmo delle sue giornate

Il giovane neurodivergente era ormai abituato a prendersi cura quotidianamente degli animali custoditi nell’azienda di famiglia. L’appello dei compaesani: «Non restiamo in silenzio davanti a questa cattiveria»
Matteo Lauria
Campana, si sgretola il piccolo mondo di Giuseppe: rubate le mucche che scandivano il ritmo delle sue giornate\n
Il fatto

Corigliano Rossano, spedizione punitiva finisce nel sangue: uomo accoltellato in contrada Frasso

Presentata denuncia per tentato omicidio. Minacciata anche la compagna della vittima
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, spedizione punitiva finisce nel sangue: uomo accoltellato in contrada Frasso\n
commissariamento

Cassano all'Ionio, commissariata “Casa Serena”: ecco la decisione della Regione Calabria

La Regione Calabria ha nominato Francesco Campana Commissario ad Acta dell’IPAB "Casa Serena". Il provvedimento attiva il potere sostitutivo per la trasformazione dell’ente, nonostante le dure denunce preventive del presidente Antonio Golia
Franco Sangiovanni
Cassano all'Ionio, commissariata “Casa Serena”: ecco la decisione della Regione Calabria\n
Code chilometriche

Corigliano, incidente sulla statale 106: coinvolti un’auto e diversi mezzi pesanti

Coinvolti una Mercedes e diversi mezzi pesanti nei pressi dello svincolo di uscita
Matteo Lauria
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L’editoriale

Vibo nella morsa della criminalità, basta silenzi e passerelle: lo Stato dimostri di esserci davvero

Troppi episodi criminali e un territorio sotto pressione: imprese, cittadini e società civile chiedono risposte immediate e presenza concreta delle istituzioni
Domenico Maduli*
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Contributi ai comuni cosentini per la messa in sicurezza: quasi 97 milioni | ELENCO