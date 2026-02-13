Disservizio idrico lungo il Tirreno cosentino a causa del maltempo. Nella mattinata di venerdì 13 febbraio 2026, Sorical S.p.A. ha rilevato un intorbidimento dell’acqua oltre i valori consentiti presso la sorgente “Ferrera Bassa”, che alimenta l’Acquedotto Ferrera.

L’alterazione, attribuita alle avverse condizioni meteorologiche in atto, ha indotto la società a richiedere, in via puramente cautelativa, l’emissione di ordinanze di non utilizzo dell’acqua ai fini potabili da parte delle amministrazioni comunali interessate.

Le aree coinvolte sono:

  • Marina Sud, San Biase e Capoluogo del Comune di Fiumefreddo Bruzio;
  • tutte le utenze del Comune di Longobardi;
  • tutte le utenze del Comune di Belmonte Calabro;
  • il serbatoio comunale di San Pietro in Amantea;
  • Camoli Acquicella, Partitore Amantea per Campora e il Capoluogo del Comune di Amantea.

Al momento, salvo un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, la criticità dovrebbe protrarsi per circa 48 ore. Sorical assicura il monitoraggio costante dell’evoluzione del fenomeno e comunica che, non appena i valori di torbidità rientreranno nei limiti previsti dalla normativa, verrà data tempestiva comunicazione agli enti locali e alla cittadinanza.