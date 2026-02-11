La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un’allerta arancione su tutto il versante tirrenico a partire dalla giornata di domani. Il quadro meteorologico è in peggioramento: dal pomeriggio e per l’intera notte tra giovedì e venerdì è atteso un progressivo rinforzo dei venti e delle mareggiate, con effetti più marcati lungo le coste tirreniche ma con raffiche significative anche su altre aree della regione, compreso il versante ionico.

Secondo quanto comunicato dal dirigente generale della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, l’allerta non è legata soltanto alle precipitazioni previste e agli accumuli stimati, ma anche alla fase di maltempo persistente che da giorni interessa la Calabria. Una condizione che ha determinato terreni saturi, con un conseguente aumento del rischio di smottamenti e frane, in particolare lungo la viabilità interna e nei centri urbani più esposti.

«L’allerta – spiega Costarella – è legata non soltanto alle precipitazioni attese e agli accumuli previsti, ma anche alla persistente fase di maltempo che da giorni interessa il territorio, con terreni ormai saturi e un conseguente aumento del rischio di smottamenti e fenomeni franosi, soprattutto lungo la viabilità interna e nei centri urbani maggiormente esposti». La Protezione Civile invita i cittadini a evitare le zone costiere, soprattutto in presenza di mareggiate, e ad attenersi scrupolosamente alle eventuali ordinanze dei sindaci, in particolare nei casi di interdizione dei lungomari o chiusura di aree a rischio. Si raccomanda inoltre di non sostare in prossimità di aree alberate, considerate le possibili raffiche di vento, e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. «Si tratta di un evento meteorologico avverso – prosegue Costarella – che determina un’intensa perturbazione e rende per questo necessarie misure di autoprotezione, piccoli comportamenti che possono fare la differenza in caso di emergenza».

Il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo. Coinvolti sindaci, volontariato, strutture regionali competenti, Calabria Verde e il Consorzio di bonifica. La Sala Operativa resta attiva 24 ore su 24 al numero verde 800 222 111 per eventuali segnalazioni dei cittadini. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Protezione Civile Calabria, attraverso il sito istituzionale e la pagina Facebook dedicata.