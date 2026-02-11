Le precipitazioni in risalita dal Mar Tirreno coinvolgeranno in particolare le aree tirreniche e interne, dal Cosentino fino al Reggino. Possibili temporali di forte intensità
Scuole chiuse in Calabria per l'arrivo del ciclone Ulrike
Il ciclone Ulrike entra nel vivo e porta maltempo intenso sulla Calabria. Dalle prime ore del mattino piogge diffuse stanno interessando gran parte della regione, ma il momento più critico è atteso per la giornata di domani.
Piogge e temporali: attesi accumuli importanti
Le precipitazioni in risalita dal Mar Tirreno coinvolgeranno in particolare le aree tirreniche e interne, dal Cosentino fino al Reggino. Possibili temporali di forte intensità.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro la serata di domani potrebbero cadere fino a 150 mm di pioggia, con il rischio di disagi localizzati soprattutto nelle zone dove i terreni risultano già saturi.
Fenomeni intensi sono attesi anche sulle aree joniche, in particolare nel Catanzarese, dove non si escludono rovesci violenti.
Venti fino a 140 km/h nelle aree interne
Il ciclone sarà accompagnato da raffiche molto forti su tutta la regione:
- Fino a 80-100 km/h lungo le coste tirreniche
- Fino a 130-140 km/h nelle aree interne e joniche, per effetto dei venti di caduta
Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti.
Mareggiate e onde oltre 6 metri
Previsto un deciso rinforzo dei mari. Sulle coste tirreniche più esposte sono attese mareggiate violente dal pomeriggio di domani, con onde che potranno superare i 6 metri di altezza.
Particolare attenzione nelle zone già colpite da fenomeni di erosione nei giorni scorsi.
Allerta della Protezione Civile
La Protezione Civile della Calabria, insieme al Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, ha diramato:
- Allerta arancione su tutta la fascia tirrenica
- Allerta gialla sul resto del territorio regionale
Il live blog proseguirà con aggiornamenti su eventuali criticità, chiusure delle scuole, che i sindaci stanno valutando di fare, e interventi sul territorio.
14:24
Sospese le lezioni in presenza all'Unical
Ciclone Ulrike sulla Calabria: il sindaco di Rende sospende l'attività didattica in presenza presso l'Università della Calabria.
14:12
Maltempo in Calabria, allerta arancione sul Tirreno: mareggiate e venti in intensificazione
La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un’allerta arancione su tutto il versante tirrenico a partire dalla giornata di domani. Il quadro meteorologico è in peggioramento: dal pomeriggio e per l’intera notte tra giovedì e venerdì è atteso un progressivo rinforzo dei venti e delle mareggiate, con effetti più marcati lungo le coste tirreniche ma con raffiche significative anche su altre aree della regione, compreso il versante ionico.
Secondo quanto comunicato dal dirigente generale della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, l’allerta non è legata soltanto alle precipitazioni previste e agli accumuli stimati, ma anche alla fase di maltempo persistente che da giorni interessa la Calabria. Una condizione che ha determinato terreni saturi, con un conseguente aumento del rischio di smottamenti e frane, in particolare lungo la viabilità interna e nei centri urbani più esposti.
«L’allerta – spiega Costarella – è legata non soltanto alle precipitazioni attese e agli accumuli previsti, ma anche alla persistente fase di maltempo che da giorni interessa il territorio, con terreni ormai saturi e un conseguente aumento del rischio di smottamenti e fenomeni franosi, soprattutto lungo la viabilità interna e nei centri urbani maggiormente esposti». La Protezione Civile invita i cittadini a evitare le zone costiere, soprattutto in presenza di mareggiate, e ad attenersi scrupolosamente alle eventuali ordinanze dei sindaci, in particolare nei casi di interdizione dei lungomari o chiusura di aree a rischio. Si raccomanda inoltre di non sostare in prossimità di aree alberate, considerate le possibili raffiche di vento, e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. «Si tratta di un evento meteorologico avverso – prosegue Costarella – che determina un’intensa perturbazione e rende per questo necessarie misure di autoprotezione, piccoli comportamenti che possono fare la differenza in caso di emergenza».
Il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo. Coinvolti sindaci, volontariato, strutture regionali competenti, Calabria Verde e il Consorzio di bonifica. La Sala Operativa resta attiva 24 ore su 24 al numero verde 800 222 111 per eventuali segnalazioni dei cittadini. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Protezione Civile Calabria, attraverso il sito istituzionale e la pagina Facebook dedicata.
12:22
Già chiuse le scuole di Cosenza e Montalto Uffugo
Ricordiamo che a Cosenza le scuole rimarranno chiuse per la festa patronale della Madonna del Pilerio. Stessa cosa a Montalto Uffugo, dove si festeggia la Madonna delle Serre. Tuttavia, il sindaco Franz Caruso potrebbe emanare ugualmente un'ordinanza sindacale di chiusura delle scuole in quanto alcune di esse sono comunque aperte agli studenti nonostante i festeggiamenti religiosi.
12:21
Scuole chiuse per il ciclone Ulrike, l'elenco aggiornato
I sindaci calabresi hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani a seguito dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile della Calabria. Ecco l'elenco aggiornato:
Ecco l’elenco in ordine alfabetico:
- Altomonte
- Amantea (chiuse anche il 13)
- Arena
- Bisignano
- Bonifati
- Buonvicino
- Castrolibero
- Cerisano
- Diamante
- Falerna
- Gizzeria
- Guardia Piemontese (chiuse anche il 13)
- Lago
- Lamezia Terme
- Longobardi
- Marano Marchesato
- Marano Principato
- Mendicino
- Nicotera
- Rende
- Sangineto
- San Donato di Ninea (chiuse anche il 13)
- San Fili
- San Lucido
- San Mango d'Aquino
- San Pietro a Maida
- San Pietro in Guarano
- Santa Maria del Cedro
- Scalea
- Vibo Valentia