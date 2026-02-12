Il corpo senza, vita in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dagli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento non è possibile stabilire sesso e provenienza geografica

Un cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio ad Amantea, in località Coreca (zona Tonnara). Il corpo senza vita è stato restituito dal mare in tempesta ed individuato dagli uomini della Capitaneria di Porto che hanno segnalato il rinvenimento alla locale stazione dei Carabinieri. I militari dell’Arma si sono recati immediatamente sul posto insieme ai volontari della Protezione civile. Al momento non trapelano altre informazioni.

Si tratta del secondo cadavere che, in questi giorni di particolare criticità delle condizioni meteo, il mar Tirreno ha restituito alla costa. Nei giorni scorsi, infatti, un altro in avanzato stato di decomposizione era stato ritrovato nella zona sud di Scalea. Oggi pomeriggio è toccato ad Amantea. Le indagini sono curate dal capitano dei Carabinieri Davide Picheo, mentre il coordinamento investigativo è affidato al Procuratore generale della Procura di Paola, Domenico Fiordalisi. Al momento, non è possibile risalire né al sesso e né alla provenienza del corpo. Sarà disposta autopsia.