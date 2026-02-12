Nuove ordinanze nei centri costieri e interni dopo l’aggiornamento del bollettino di criticità regionale
L’allerta arancione in Calabria resta in vigore anche per la giornata di domani lungo l’intero versante tirrenico, ancora sotto l’influenza del ciclone Ulrike. Il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile della Calabria conferma uno scenario meteo caratterizzato da precipitazioni diffuse, raffiche di vento sostenute e condizioni di marcata instabilità.
Sono possibili temporali insistenti, con conseguenti criticità idrogeologiche e problemi alla viabilità, soprattutto nelle aree già messe a dura prova nelle ultime ore. Il versante tirrenico della Calabria resta dunque sotto stretta osservazione.
Scuole chiuse in diversi comuni
Alla luce dell’aggiornamento meteo e dei disagi registrati sul territorio, numerose amministrazioni comunali hanno deciso di prorogare le misure precauzionali. Dopo le sospensioni odierne, diversi sindaci hanno firmato nuove ordinanze disponendo anche per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
In alcuni casi il provvedimento era già stato programmato per due giornate consecutive. L’obiettivo resta quello di tutelare l’incolumità di studenti, insegnanti e personale scolastico in una fase che continua a essere considerata delicata sul fronte meteorologico.
L’elenco aggiornato degli istituti che rimarranno chiusi nei Comuni interessati dall’allerta sarà comunicato dalle singole amministrazioni attraverso i canali ufficiali. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti e di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree maggiormente esposte al rischio.
12:54
Sant’Agata di Esaro, frana sulla strada provinciale: si stacca un pezzo di asfalto
di Francesca Lagatta
Dopo quella sulla strada provinciale di Fuscaldo, un’altra frana si è verificata sulle arterie provinciali calabresi, precisamente a Sant’Agata di Esaro. Si apprende dal profilo Facebook dell’ente. «Si informa la cittadinanza della presenza di una frana, prontamente segnalata alla Provincia di Cosenza. Si chiede di prestare attenzione». L’episodio si è verificato all'altezza del km 14,600 della strada provinciale SP263.
Circa un’ora fa, invece, si è verificata un’altra frana a Fuscaldo, sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Attualmente il traffico risulta interrotto e «non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale – ha fatto sapere l’amministrazione comunale -, poiché il movimento franoso è ancora in corso».
Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana minaccia da giorni i binari.
12:41
Ciclone Nils, albero cade sulla Provinciale 106 a Torano Castello: traffico bloccato in Viale San Marco
Il maltempo legato al ciclone Nils continua a provocare disagi anche nel Cosentino. Nel territorio di Torano Castello, interessato dall’allerta arancione diramata per gran parte della Calabria, si registrano criticità sulla viabilità provinciale.
L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso alla cittadinanza segnalando la presenza di un albero caduto sulla carreggiata lungo la Strada Provinciale 106, in Viale San Marco, all’altezza del chilometro 5. Il tronco riverso sull’asfalto sta impedendo la regolare circolazione dei veicoli, con conseguenti rallentamenti e difficoltà di transito.
Dal Comune invitano automobilisti e residenti a evitare l’area interessata e a muoversi con la massima prudenza, considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse e il rischio di ulteriori cedimenti o ostacoli sulla sede stradale.
12:32
Scuole chiuse per allerta arancione: elenco aggiornato
- Amantea
- Gizzeria
- Guardia Piemontese
- Polistena
- San Donato di Ninea
- Longobucco
- Papasidero