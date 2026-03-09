La denuncia della FP CGIL Medici dopo l’episodio avvenuto domenica durante un turno di guardia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine

Nuovo episodio di violenza ai danni di personale sanitario all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. A denunciarlo è la FP CGIL Medici, che esprime forte preoccupazione per un’aggressione fisica e verbale avvenuta domenica scorsa durante un turno di servizio.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la vittima sarebbe stata una dottoressa in servizio durante un turno di guardia festivo, costretta a fronteggiare un episodio di violenza mentre era impegnata nell’assistenza ai pazienti. Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La coordinatrice della FP CGIL Medici Cosenza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, la dottoressa Vanessa Funari, ha espresso solidarietà alla collega e ha condannato con fermezza quanto accaduto.

«Si tratta dell’ennesimo atto di aggressione nei confronti di chi, in quel momento, stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro prendendosi cura della salute dei cittadini», afferma Funari.

Secondo quanto riferito dal sindacato, al momento dell’episodio la dottoressa era responsabile dell’assistenza di 34 pazienti, circostanza che rende ancora più grave quanto accaduto. «Questi gesti violenti – sottolinea la coordinatrice – possono mettere in pericolo non solo l’incolumità del personale sanitario, ma anche quella degli altri pazienti ricoverati».

La FP CGIL ribadisce quindi la necessità di rafforzare le misure di tutela e sicurezza negli ospedali, ricordando come gli episodi di aggressione ai danni di medici e operatori sanitari siano ormai sempre più frequenti.

«Gli attacchi verso un operatore sanitario – conclude Funari – sono attacchi contro l’intera comunità. Porre fine a questi comportamenti deve essere un obiettivo di civiltà che riguarda tutti».