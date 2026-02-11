Fermato a Paola il presunto autore di tre aggressioni avvenute a Cosenza nei giorni scorsi. Decisivo l'intervento del commissariato di pubblica sicurezza di Paola. Il ragazzo nigeriano, sottoposto a due TSO e più volte segnalato alle forze dell’ordine, ripreso in alcuni video poi diffusi sui social, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L’ultimo episodio in ordine di tempo ai danni di una signora che si trovava all’autostazione di Cosenza in attesa di salire su un autobus ed è stata colpita all’improvviso dal giovane con un pugno sferrato in pieno volto. Non un fatto isolato, ma l’ultimo tassello di una sequenza che sta minando la percezione di sicurezza urbana. Luoghi di passaggio quotidiano, frequentati da studenti, lavoratori e anziani, si trasformano in scenari di aggressioni improvvise, mentre cresce la sensazione di impotenza e di abbandono.

Una città che dovrebbe garantire normalità e protezione si scopre vulnerabile, e ogni nuovo episodio alimenta una domanda sempre più pressante: quanto si è davvero al sicuro, oggi, a Cosenza?