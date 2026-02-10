Grave incidente stradale questa mattina lungo la SS18, nel territorio di Fuscaldo, all’altezza del ristorante “Da Luigino”. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, in un impatto violento che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e, vista la criticità del quadro clinico di uno dei coinvolti, si è reso necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso. Il ferito più grave – un uomo – è stato trasferito in elicottero all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. L’altra persona, meno compromessa, un’anziana in stato di shock è stata condotta all’ospedale di Paola per accertamenti e cure.

La statale è rimasta temporaneamente bloccata, con pesanti rallentamenti della circolazione. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. Decisivo il ruolo svolto nei soccorsi dalla Pet Paola Fuscaldo e dai volontari della Misericordia.