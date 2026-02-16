Diramata allerta arancione per il Tirreno cosentino, l’area interna del Cosentino, il Tirreno catanzarese e il Tirreno vibonese. Attese piogge intense e temporali con possibili criticità idrogeologiche

Le condizioni meteorologiche si stanno avviando ad un nuovo ed ennesimo peggioramento. Nelle prossime ore un ciclone in discesa da Nord scivolerà sul mare Adriatico apportando nuove piogge e temporali su tutta la Calabria.



Tutto inizierà a partire dal pomeriggio quando primi temporali interesseranno le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi velocemente fin verso le aree interne e Joniche con il clou del maltempo previsto tra la serata e la mattinata di domani. I fenomeni risulteranno nuovamente molto abbondanti con possibili disagi a causa della troppa pioggia caduta ormai da quasi un mese.



Il tutto sarà accompagnato da violente raffiche di vento: già dalla serata ma soprattutto tra la notte e la mattinata di domani, forti raffiche di tempesta interesseranno tutta la Regione con valori fino ai 90-100 km/h lungo le coste Tirreniche ma con raffiche ancora più intense soprattutto nelle aree interne e Joniche dove si potranno raggiungere addirittura i 130 km/h. Di conseguenza si avranno mareggiate intense lungo le coste Tirreniche più esposte con onde che potranno raggiungere i 4-5 metri di altezza.



In merito a ciò, come preventivato, la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione sulle aree Tirreniche e interne del Cosentino, Catanzarese e Vibonese, mentre resterà in vigore l'allerta gialla.