Franz Caruso ha disposto che gli istituti di ogni ordine e grado non aprano i loro cancelli per la ripresa delle lezioni. In arrivo un’altra intensa perturbazione

Troppo alto il rischio dopo che nei giorni scorsi Cosenza e tutta la provincia sono stati flagellati dal maltempo. Il terreno, ancora saturo di acqua, si prepara ad una nuova sollecitazione importante a causa delle nuove precipitazioni attese per la giornata di domani. Per questo motivo il sindaco Franz Caruso ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di lunedì 16 febbraio. Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno deciso di tenere chiusi i propri istituti: i primi a farlo sono stati quelli del Savuto con una nota congiunta.

Lunedì 16 febbraio, scuole chiuse nei seguenti comuni

In attesa del nuovo peggioramento del meteo, con l’arrivo di un nuovo ciclone, ecco quali comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado: