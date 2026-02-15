I cicloni Ulrike, Nils e Oriana hanno ormai abbandonato la nostra Regione. Il loro passaggio, spiega il Meteo Cosenza, ha causato tantissimi danni su gran parte della Regione tra cui esondazioni di fiumi, frane e alberi sradicati dal forte vento. La giornata odierna sarà una giornata di transizione con tempo perlopiù variabile e qualche possibile piovasco lungo le aree interne e bassa Calabria Tirrenica nelle ore pomeridiane e serali.

Meteo Cosenza, nuovo intenso ciclone ad inizio settimana

L'attenzione però è adesso rivolta al nuovo ciclone in arrivo ad inizio settimana. Un nuovo vortice ciclonico che al momento è privo di nome scivolerà sul Mediterraneo attraversando tutto l'Adriatico. Esso causerà una nuova e intensa fase di maltempo su tutta la Calabria: soprattutto tra il pomeriggio di lunedì e la mattinata di martedì sono previste intense precipitazioni soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne con possibili picchi oltre i 120 mm sulle aree già martoriate dalle precedenti fasi di maltempo.

I fenomeni però interesseranno anche le aree Joniche e in particolare quelle del Catanzarese e Reggino dove anche qui potranno risultare di forte intensità. In questo caso il rischio di dissesto idrogeologico è altissimo in quanto i terreni sono già saturi a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni e si temono nuovi danni e disagi su gran parte del territorio.

Raffiche di vento oltre i 100 km/h

Ad accompagnare ciò sarà nuovamente un forte rinforzo dei venti: sono previste infatti nuove raffiche di tempesta sulle aree Tirreniche ma soprattutto nelle aree interne e Joniche soggette ai venti di caduta dove potranno nuovamente raggiungere picchi fino ai 120-130 km/h specie su Catanzarese e Reggino. Di conseguenza si avrà un nuovo aumento del moto ondoso marino lungo le coste Tirreniche con mari che risulteranno nuovamente molto mossi o agitati su tutti i litorali. Restate sintonizzati per nuove informazioni sul Meteo Cosenza.