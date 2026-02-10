Dalla mattinata di domani, 11 febbraio 2026, e per le successive 18–24 ore, è prevista una fase di marcata criticità meteo marino-costiera lungo la costa tirrenica della Calabria. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da venti occidentali da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni diffuse, in particolare sul versante tirrenico, accompagnate da rovesci di forte intensità. Non si escludono raffiche di vento significative e fenomeni temporaleschi con attività elettrica, in un contesto che potrebbe determinare disagi alla circolazione, alle attività marittime e alle infrastrutture costiere.

L’evoluzione del quadro meteorologico richiede attenzione soprattutto nelle aree costiere e nei settori più esposti ai venti occidentali, dove il moto ondoso potrebbe intensificarsi rapidamente. La situazione rientra in una più ampia fase di instabilità che interessa la costa tirrenica calabrese, con effetti potenzialmente rilevanti sul fronte della sicurezza marittima e della viabilità.