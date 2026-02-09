L’uomo si è accasciato in via Roma nel pomeriggio: inutili i soccorsi del 118

Un uomo anziano è morto nel pomeriggio a Cosenza, colpito da un malore improvviso. L’episodio si è verificato in via Roma, nella zona del Parco Romeo. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Cosenza e un’ambulanza del 118. L’anziano, residente in un paese della provincia, è deceduto prima del trasporto in ospedale.