Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Scalea. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del Lido Nausicaa, in prossimità dell’area sud della cittadina tirrenica.

Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato restituito dal mare in burrasca che nelle ultime ore ha interessato il tratto di costa. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni passanti hanno notato la presenza della salma sull’arenile.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scalea e gli uomini della scientifica, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire le circostanze del ritrovamento. L’area interessata è stata posta sotto sequestro e l’accesso interdetto per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

La rimozione del cadavere è avvenuta con l’ausilio di un’agenzia funebre, al termine delle prime verifiche effettuate dagli investigatori. Le condizioni del corpo, descritte come particolarmente compromesse, rendono al momento complessa l’identificazione.

Le indagini sul cadavere rinvenuto sulla spiaggia di Scalea sono coordinate dal Capitano Alessandro Francesco Senatore, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Scalea. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per stabilire l’identità della vittima e ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto.