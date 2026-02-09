Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, ha firmato poco fa l’ordinanza in cui prevede la chiusura domani e dopodomani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per degli importanti lavori di manutenzione straordinaria dell’Abatemarco.

Cosenza chiude le scuole nelle giornate del 10 e 11 febbraio 2026 per far fronte all’interruzione programmata della fornitura idrica sullo schema acquedottistico Abatemarco. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Franz Caruso attraverso un’ordinanza contingibile e urgente, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, a tutela dell’igiene e della salute pubblica.

La decisione segue il comunicato diffuso da Sorical (prot. 60 del 6 febbraio 2026), con il quale la società ha annunciato un fermo totale dell’erogazione idrica per consentire interventi di manutenzione programmata e straordinaria sulla condotta adduttrice Abatemarco. I lavori, che riguardano la sostituzione di importanti componenti e il ripristino della funzionalità idraulica, comporteranno la sospensione dell’erogazione dalle ore 8:00 del 10 febbraio fino a tarda notte.

Per evitare problemi igienico–sanitari negli edifici scolastici riforniti dall’acquedotto, il Comune ha stabilito la chiusura di tutte le scuole – pubbliche, private e parificate – di ogni ordine e grado ricadenti nelle aree servite dalla condotta interessata.

Non saranno invece soggette alla chiusura le scuole situate nelle zone non coinvolte dall’interruzione, ossia:

• Centro Storico

• Serra Soprana

• Colle Triglio – Gergeri

• Borgo Partenope

• Sant’Ippolito

• Donnici

La sospensione dell’attività scolastica – didattica e amministrativa – resterà in vigore per le due giornate indicate, al fine di consentire anche il progressivo riempimento dei serbatoi comunali una volta ripristinata la distribuzione idrica.