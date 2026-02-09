La manutenzione programmata Sorical impone il fermo idrico. Stop alle lezioni nelle aree servite dall’acquedotto. Escluse solo sei zone della città

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, ha firmato poco fa l’ordinanza in cui prevede la chiusura domani e dopodomani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per degli importanti lavori di manutenzione straordinaria dell’Abatemarco.

Cosenza chiude le scuole nelle giornate del 10 e 11 febbraio 2026 per far fronte all’interruzione programmata della fornitura idrica sullo schema acquedottistico Abatemarco. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Franz Caruso attraverso un’ordinanza contingibile e urgente, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, a tutela dell’igiene e della salute pubblica.

La decisione segue il comunicato diffuso da Sorical (prot. 60 del 6 febbraio 2026), con il quale la società ha annunciato un fermo totale dell’erogazione idrica per consentire interventi di manutenzione programmata e straordinaria sulla condotta adduttrice Abatemarco. I lavori, che riguardano la sostituzione di importanti componenti e il ripristino della funzionalità idraulica, comporteranno la sospensione dell’erogazione dalle ore 8:00 del 10 febbraio fino a tarda notte.

Per evitare problemi igienico–sanitari negli edifici scolastici riforniti dall’acquedotto, il Comune ha stabilito la chiusura di tutte le scuole – pubbliche, private e parificate – di ogni ordine e grado ricadenti nelle aree servite dalla condotta interessata.

Non saranno invece soggette alla chiusura le scuole situate nelle zone non coinvolte dall’interruzione, ossia:

• Centro Storico

• Serra Soprana

• Colle Triglio – Gergeri

• Borgo Partenope

• Sant’Ippolito

• Donnici

La sospensione dell’attività scolastica – didattica e amministrativa – resterà in vigore per le due giornate indicate, al fine di consentire anche il progressivo riempimento dei serbatoi comunali una volta ripristinata la distribuzione idrica.