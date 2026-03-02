La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo sull’alluvione che nelle scorse settimane ha colpito la Sibaritide, provocando danni ingenti a case, aziende agricole e infrastrutture. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. L’inchiesta punta a verificare la correttezza delle procedure adottate durante l’emergenza e a chiarire eventuali responsabilità nella fase di prevenzione e messa in sicurezza del territorio.

L’ondata di piena del fiume Crati ha sommerso vaste aree tra Corigliano Rossano, Cassano allo Ionio e le frazioni limitrofe. Centinaia di residenti sono stati costretti a lasciare le abitazioni invase da acqua e fango. Pesanti le ripercussioni sul comparto agricolo e sulle attività produttive, con danni ancora in fase di quantificazione.

Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Gli inquirenti stanno acquisendo documenti e relazioni tecniche per ricostruire la catena delle decisioni assunte prima e durante l’emergenza maltempo. Tra gli aspetti al vaglio, la manutenzione degli argini e l’utilizzo dei fondi destinati alla difesa del suolo.