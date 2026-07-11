La Polizia Locale di Amantea, in collaborazione con la Control Room Regionale del Dipartimento Forestazione, ha deferito all’Autorità Giudiziaria due persone per abbandono di rifiuti sul suolo comunale, in violazione dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/2006. I due episodi, distinti tra loro, sono stati accertati durante specifici controlli sul territorio comunale.

Nel primo caso un automobilista è stato sorpreso a lanciare un sacchetto di rifiuti urbani direttamente dal finestrino del proprio veicolo, mentre nel secondo un altro soggetto è stato colto nell'atto di scaricare un sacco nero dal bagagliaio dell'auto. Per questa tipologia di illecito penale è prevista un’ammenda che varia da 1.500 a 18.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra quattro e sei mesi.

Amantea, icontrasto al degrado urbano

Nel corso della medesima operazione, gli agenti hanno eseguito il sequestro preventivo, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, di un’area urbanizzata di circa 650 metri quadrati. All'interno del sito è stato riscontrato un cumulo incontrollato di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi pneumatici e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'area è stata delimitata e affidata in custodia temporanea all’Ufficio Tecnico Comunale, in attesa che gli accertamenti permettano di individuare i responsabili dello scarico abusivo.

Una dettagliata informativa di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Paola. Su mandato dell’Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia Locale di Amantea ha confermato che le attività di monitoraggio proseguiranno e saranno potenziate nei prossimi giorni. Per il contrasto ai reati ambientali e a tutela del decoro cittadino verranno impiegate strumentazioni tecnologiche avanzate.