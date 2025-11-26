È stato arrestato il 29enne alla guida dell’auto coinvolta nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo via Nazionale, nell’area urbana di Mirto di Crosia. L’uomo è ritenuto indiziato dell’ipotesi di omicidio stradale. L’operazione – spiegano dall’Arma – è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.

«La diffusione della notizia avviene nel pieno rispetto della presunzione di innocenza degli indagati», precisano dalle forze dell’ordine, ricordando che ogni responsabilità potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.

Secondo la ricostruzione, l’impatto si è verificato nel pomeriggio del 25 novembre: un’auto ha urtato violentemente un mezzo a tre ruote, causando la morte immediata del conducente anziano, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici sul posto e avviato ulteriori accertamenti, tra cui gli esami di routine sull’autista dell’auto, condotti all’ospedale di Rossano. «Le analisi hanno evidenziato una positività all’alcol oltre i limiti di legge», riferiscono gli investigatori. Un dato che, incrociato con gli altri elementi raccolti sulla scena, ha condotto alla contestazione dell’ipotesi di omicidio stradale.

Il 29enne, dichiarato in stato d’arresto, è stato posto ai domiciliari e resta ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.