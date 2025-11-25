Un litigio per futili motivi è culminato in una sparatoria nel quartiere San Vito, a Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe discusso animatamente con un operaio di una ditta impegnata in alcuni lavori stradali nella zona. Nel corso del diverbio, degenerato in pochi istanti, l’uomo avrebbe estratto una pistola ed esploso alcuni colpi, colpendo l’operaio a una coscia.

La vittima è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Il presunto motivo della lite sarebbe legato ai lavori in corso nel quartiere, che da giorni rendono difficoltosa la circolazione, soprattutto nelle ore notturne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso.