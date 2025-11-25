Momenti di paura questa mattina a Diamante, dove un tamponamento tra due auto si è trasformato in un incidente spettacolare che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Due persone sono rimaste lievemente ferite, mentre una delle vetture coinvolte ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento femminile, sfondandola completamente.

L’impatto ha fatto sbandare la vettura, che ha invaso il marciapiede finendo contro la vetrina dell’esercizio commerciale, causando danni significativi alla struttura e alla merce esposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i due feriti, trasportati in via precauzionale al pronto soccorso con contusioni e traumi non gravi.