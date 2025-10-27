Blitz dei Carabinieri di Paola nel centro storico di Cetraro: individuato e arrestato un 32enne destinatario di mandato di cattura europeo emesso dalla Germania. Sanzioni anche a un locale per lavoro irregolare e carenze igieniche

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Paola hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione delle forme di illegalità diffusa.

Nel corso dell’operazione - che ha coinvolto venti militari dell’Arma - sono state condotte ricerche mirate per individuare un pericoloso ricercato internazionale che aveva soggiornato recentemente nell’area. Si tratta di un 32enne di nazionalità messicana, gravato da mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca il 30 settembre scorso per i reati di rapimento e sequestro di persona, per i quali deve scontare una pena di 15 anni di reclusione.

L’uomo è stato rintracciato nel centro storico di Cetraro dai militari della locale Stazione Carabinieri, arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Paola, dove si trova tuttora in regime di custodia cautelare, dopo la convalida dell’arresto, in attesa della decisione sull’estradizione.

Parallelamente, nel corso dello stesso servizio - che ha visto la partecipazione dei reparti specializzati N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Cosenza - sono stati effettuati controlli su diverse attività commerciali. A Paola, in un locale sono emerse irregolarità lavorative e carenze igienico-sanitarie, con la presenza di un lavoratore in nero. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a circa 10mila euro, con la sospensione dell’attività in caso di mancata regolarizzazione.

Le attività di controllo hanno inoltre interessato il contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti: tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di hashish e cocaina per uso personale.