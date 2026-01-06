Due automobili sono state incendiate nella notte in due diverse zone urbane del territorio di Corigliano-Rossano. Il primo episodio si è verificato a Cantinella, area urbana di Corigliano, il secondo nel quartiere Frasso, a Rossano.

Secondo quanto emerso nelle prime ore, appare chiara la natura dolosa degli incendi. I mezzi distrutti erano utilizzati per il trasporto delle maestranze impiegate nei campi agricoli. I proprietari risultano essere cittadini stranieri di origine pakistana.

Il contesto nel quale maturano i fatti riporta al settore del bracciantato agricolo, con particolare riferimento al tema dello sfruttamento della manodopera e al fenomeno del caporalato. Un capitolo delicato, già più volte al centro dell’attenzione delle autorità e della magistratura.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire movente e responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.