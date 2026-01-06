Colpiti veicoli utilizzati per il trasporto di lavoratori agricoli. Gli investigatori seguono la pista del gesto intenzionale
Due automobili sono state incendiate nella notte in due diverse zone urbane del territorio di Corigliano-Rossano. Il primo episodio si è verificato a Cantinella, area urbana di Corigliano, il secondo nel quartiere Frasso, a Rossano.
Secondo quanto emerso nelle prime ore, appare chiara la natura dolosa degli incendi. I mezzi distrutti erano utilizzati per il trasporto delle maestranze impiegate nei campi agricoli. I proprietari risultano essere cittadini stranieri di origine pakistana.
Il contesto nel quale maturano i fatti riporta al settore del bracciantato agricolo, con particolare riferimento al tema dello sfruttamento della manodopera e al fenomeno del caporalato. Un capitolo delicato, già più volte al centro dell’attenzione delle autorità e della magistratura.
Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire movente e responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.