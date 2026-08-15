L’attività d’indagine è stata avviata e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nel corso della notte a Crosia. L’incendio ha provocato seri danni al veicolo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per cercare di ricostruire quanto accaduto e stabilire l’origine del rogo.

Al momento poco o nulla si sa sulle cause che hanno innescato le fiamme. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella di una possibile matrice dolosa, anche se saranno gli approfondimenti e gli eventuali riscontri raccolti sul posto a chiarire la natura dell’incendio.

L’attività d’indagine è stata avviata e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio e ad accertare eventuali responsabilità.