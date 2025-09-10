Un autoarticolato è andato a fuoco lungo la Statale 106 nei pressi di Torricella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, insieme alla polizia stradale e ai tecnici dell’Anas.

L’incendio non ha provocato feriti. I vigili del fuoco erano già in zona per domare le fiamme divampate in un’area di sterpaglie e hanno subito raggiunto il mezzo pesante coinvolto.

Le cause che hanno originato il rogo non sono al momento note. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.