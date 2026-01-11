Un nuovo incidente mortale si è verificato in Puglia, lungo la statale 275 Maglie–Leuca, una delle arterie più pericolose del territorio. Nella tarda serata di venerdì 9 gennaio ha perso la vita Giuseppe Turano, 47 anni, professore di matematica originario di Corigliano Calabro.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Alessano, in un’area adiacente allo stadio comunale. Turano era alla guida di una Renault Scenic e stava effettuando una manovra di immissione quando il veicolo si è scontrato con una Maserati che procedeva sulla corsia opposta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

L’impatto è stato molto violento. L’auto del docente, calabrese di nascita ma stabilmente inserito in Puglia per lavoro e famiglia, è stata sbalzata fuori carreggiata, ribaltandosi più volte prima di fermarsi sull’altra corsia. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il conducente della Maserati, 34 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ricoverato anche il figlio che viaggiava con lui, con condizioni giudicate di media entità. Coinvolta anche una Seat Arona sopraggiunta dopo l’impatto: illeso il conducente.

Il tratto interessato della statale è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Alessano. Giuseppe Turano lascia la moglie e due figli. Dolore e sgomento a Corigliano Calabro, città d’origine, e in Puglia, dove aveva costruito la sua vita professionale e familiare.