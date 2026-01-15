Questa notte un bancomat è stato fatto esplodere sul corso principale di Camigliatello Silano, nel territorio comunale di Spezzano della Sila. Nel mirino lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena a via Roma.

L’esplosione ha provocato danni ingenti alla struttura, come documentato dalle immagini in possesso della redazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

La comunità locale è scossa per quanto accaduto. Il colpo si inserisce in una scia di assalti analoghi registrati nelle ultime settimane in Calabria, dopo i casi di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, Santa Maria del Cedro e San Marco Argentano, oltre ad altri episodi avvenuti in diverse province italiane, l’ultimo segnalato nel Brindisino.