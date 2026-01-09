È stata trasferita nel Centro Grandi Ustioni di Brindisi la donna che ieri sera è rimasta ferita nell’esplosione di una bombola all’interno della propria abitazione a Bisignano. Sul grave incidente è intervenuto il sindaco Francesco Fucile, che ha espresso vicinanza e augurato una pronta guarigione alla signora, ringraziando quanti ieri si sono prodigati sul luogo dell’incidente.

«A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutti coloro che, con prontezza e spirito collaborativo, sono intervenuti nell’incendio che ieri sera ha interessato un’abitazione in Via Moccone a seguito dello scoppio di una bombola di gas. Ai Vigili del fuoco che hanno effettuato le operazioni di spegnimento in sicurezza, ai volontari della Protezione civile comunale che sono intervenuti tempestivamente appena si è verificato l’evento, ai carabinieri, ai volontari del 118 e alla Polizia Municipale, per la consueta professionalità dimostrata nel gestire la situazione con rapidità ed efficacia.

Una menzione particolare la rivolgo ai coniugi che, attivatosi con coraggio encomiabile, sono arrivati per primi ad aiutare i feriti che si trovavano nelle loro abitazioni al momento della deflagrazione. Ti auguro di cuore una guarigione rapida e completa, con la speranza di vederti tornare presto tra di noi. Un abbraccio fortissimo».