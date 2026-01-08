Attimi di paura si sono vissuti a Bisignano, nella Valle del Crati, dove una bombola a gas è esplosa all’interno di un’abitazione per cause ancora in corso di accertamento. L’immobile si trova in un’area nella quale, di recente, è stata realizzata una nuova stazione di servizio.

A seguito dell’esplosione, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Cosenza. Al momento non sono note le sue condizioni. Un’altra donna, presente nell’abitazione al momento dell’accaduto, non avrebbe riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bisignano, competenti per territorio e appartenenti alla Compagnia dei Carabinieri di Rende, guidata dal capitano Andrea Aiello.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’esplosione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Le dichiarazioni del sindaco

Ad accorrere anche il sindaco Francesco Fucile. «Il boato - ha detto il primo cittadino - è stato sentito a chilometri di distanza, ma per fortuna al momento non si registrano vittime. La macchina dei soccorsi è stata puntuale e operativa e siamo tutti qui a prestare soccorso. Le abitazioni vicine al momento non sembrano abbiano subito danni. Certamente avvieremo tutti i controlli del caso».