La corsa contro il tempo non è finita. La ragazza rimasta gravemente ferita nel ribaltamento avvenuto sulla Statale 238 delle Terme Luigiane è ancora ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale Annunziata di Cosenza: a quattro giorni dall’incidente le condizioni vengono descritte come stabili, ma la prognosi resta riservata.

Ribaltamento sulla 238: cosa è successo

L’episodio si è verificato lungo la 238, nel tratto tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, durante un pomeriggio di festa poi trasformato in tragedia. Un mezzo che trainava un carro di Carnevale si è ribaltato sulla carreggiata mentre era diretto verso una sfilata prevista in località Pianette, nel comune di Santa Caterina Albanese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo avrebbe perso il controllo: prima la sbandata, poi il capovolgimento. A bordo c’erano due persone e ad avere la peggio è stata la giovane, che ha riportato le conseguenze più gravi.

I soccorsi e il trasferimento in codice rosso

Dopo l’intervento del SUEM 118, sul posto è stato richiesto l’elisoccorso: la ragazza è stata trasportata in codice rosso all’Annunziata, dove resta ricoverata in Rianimazione. Nel frattempo le pattuglie intervenute hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica. Le cause del ribaltamento, al momento, non sono state chiarite.