Secondo una prima ricostruzione, a causa del violento impatto la giovane sarebbe stata sbalzata a numerosi metri di distanza. Trasferita in ospedale a Paola, le sue condizioni sarebbero gravi. L’autista del mezzo si sarebbe giustificato dicendo che aveva «numerose consegne da effettuare»

Drammatico incidente dopo mezzogiorno lungo la statale 18 nel comune di Bonifati. Secondo quanto si apprende, un furgone delle Poste avrebbe effettuato una spericolata inversione ad U, centrando in pieno una moto che stava transitando proprio in quei momenti.

A causa del violento impatto, una giovane che era in sella allo scooter guidato dal fidanzato sarebbe stata sbalzata a numerosi metri di distanza. La donna è stata trasferita in ospedale a Paola, e le sue condizioni sarebbe gravi.

L’autista del furgone si sarebbe giustificato con il fidanzato della ragazza ferita sostenendo di aver fatto inversione sulla statale per «l’urgenza di dovere effettuare moltissime consegne». Sul luogo dell’incidente, le pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso.