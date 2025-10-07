Diverse persone coinvolte nella rissa scoppiata nei pressi della soprelevata, l’intervento della Squadra volante ha riportato la calma e un uomo è stato portato in questura dopo essere stato ammanettato

Botte e schiamazzi intorno alle 18.30 in una zona centrale di Cosenza, nei pressi della soprelevata su Viale Parco. Una manciata di persone ha catturato l'attenzione dei passanti e degli uffici di professionisti che insistono sulla zona per le urla e gli insulti che si sono rivolti prima di passare alle vie di fatto.

Immediato l'intervento della Squadra Volante della Questura di Cosenza che ha riportato la calma e constatato che il principale "protagonista" del fuori programma erano in stato di alterazione. L’uomo è stato anche rincorso e ammanettato dalla polizia per essere poi portato in questura.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che le ragioni di tanta rabbia da sfogare siano riconducibili ad una delusione d'amore, con la classica ex al centro del duello in salsa bruzia. L’uomo finito in manette avrebbe raggiunto la donna nei pressi del supermercato della zona iniziando ad utilizzare modo “poco garbati” al punto da generare l’indignazione di altre persone. Da qui il parapiglia e l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 (La foto è tratta dalla pagina Fb Meteolino Fanpage).