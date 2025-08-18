L’Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi di botulismo anche per altri 4 pazienti, ricoverati all’ospedale Annunziata. Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto, ad ora: 3 campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio in questi ultimi giorni sono in procinto di essere spediti all’ ISS. Nella serata di ieri è giunto il Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo, un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in Terapia Intensiva. Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono un’osservazione intensiva. Nella giornata di oggi saranno dimessi al domicilio n° 3 pazienti.

Situazione ricoveri: in tutto 7

Pazienti in Terapia Intensiva 4

Pazienti nei Reparti di Area Medica 3