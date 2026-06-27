I valori registrati da Arpacal. Domenica il termometro potrà sfiorare i 39 gradi nella Valle del Crati e raggiungere i 36-37 gradi su Marchesato e Reggino

Il caldo continua ad interessare la Calabria. Durante il weekend in atto l'anticiclone africano è atteso in leggero aumento anche sulla nostra regione apportando un generale aumento delle temperature tra oggi e domani. Nella giornata di oggi intanto si sono registrate punte di oltre 37°C nel Cosentino, ma il termometro si è mantenuto al di sopra dei 30°C praticamente ovunque con caldo moderato ma senza particolari eccessi.

Ecco alcuni valori massimi registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Campovile, nel comune di Bisignano: 37.1°C

Camerata: 36.9°C

Torano Scalo e Roccabernarda: 36.8°C

Castrovillari: 36.4°C

Cropalati: 36.2°C

Rende, Bisignano e Soverato: 36.1°C

Platí: 36°C

San Sosti e Luzzi: 35.4°C

Bova Superiore, Roccelletta di Borgia e Isola Capo Rizzuto: 35.3°C

San Mauro Marchesato: 34.8°C

Cutro e Roseto Capo Spulico: 34.7°C

Durante la giornata di domani ci aspettiamo temperature più elevate ancora una volta nelle aree interne del Cosentino con possibili picchi fino ai 38-39°C sulla Valle del Crati, mentre su Marchesato e Reggino il termometro si manterrà ancora sui 36-37°C.

Caldo che si farà sentire anche lungo le coste specie Joniche con temperature che potranno superare i 34°C specie su Crotonese, Catanzarese e Reggino complice anche l'arrivo di correnti da ovest; inoltre l'instabilità pomeridiana è in momentaneo standby con giornate soleggiate e qualche breve piovasco solo localizzato in alcune aree della Sila occidentale.