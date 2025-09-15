I lavori del Centro Polis costringeranno i residenti a percorrere quindici chilometri per poter usufruire dei servizi, la protesta del sindaco Francesco Iannucci
C’è malcontento a Carolei per la chiusura, seppur temporanea, dell’ufficio postale in vista della riconversione a Centro Polis, circostanza che costringerà gli utenti, anche quelli più anziani, a dover percorrere circa quindici chilometri per raggiungere l’ufficio postale più vicino. Proprio i malumori del residenti hanno indotto il sindaco Francesco Iannucci a scrivere ai vertici di Poste Italiane e all’organo di controllo Agcom.
Tra le richieste formulate dal primo cittadino c’è quella di predisporre un container in cui ubicare l’ufficio dato che i lavori dureranno più di tre mesi. E non solo. Iannucci ha evidenziato anche tante criticità che, a suo avviso, dovrebbero essere prese in considerazioni prima di effettuare i lavori per il centro Polis, tra cui la sicurezza dell’edificio stesso che sorge su un terreno interessato da rischi di frane.