In casa trovati cinque panetti marchiati “Bobble Gum” e un bilancino di precisione. L’uomo è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo
I Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza un 39enne di Trebisacce, L.V.M., ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto cinque panetti di hashish recanti la scritta “Bobble Gum”, per un peso complessivo di 491 grammi. Assieme alla droga è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione, ritenuto idoneo per il confezionamento delle dosi.
Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto in flagranza dell’uomo, che è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.
La notizia – diffusa dall’Arma – viene fornita per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti dell’indagato. Al momento il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: gli elementi acquisiti configurano un quadro indiziario, ma resta ferma la possibilità per l’uomo di addurre elementi a propria difesa, che saranno oggetto di verifica nelle sedi competenti.