I comitati e le associazioni che organizzano gli eventi con il Comune fermano il programma in corso «per rispetto e solidarietà» verso le comunità colpite e per le difficoltà legate all’emergenza e all’ordine pubblico

Le associazioni che curano l’organizzazione del Carnevale di Cassano in collaborazione con il Comune – Comitato Carnevale Pro Lauropoli, Comitato di Sibari, Comitato di Doria e Allegra Compagnia – hanno comunicato la decisione condivisa di sospendere il programma attualmente in corso, rinviando ogni iniziativa a data da destinarsi.

La scelta viene motivata con il «senso di responsabilità e profonda solidarietà» in un momento definito di particolare difficoltà per le aree dei Laghi e di Lattughelle, indicate come duramente colpite dalle criticità legate all’alluvione del Crati, con disagi rilevanti per famiglie, attività e territorio.

Nel comunicato, i promotori spiegano di ritenere doveroso anteporre «rispetto, vicinanza e solidarietà» verso le comunità colpite rispetto a iniziative di carattere ludico e festoso. Vengono richiamate anche le difficoltà che il Comune sta affrontando nella fase emergenziale, «anche in relazione alla gestione dell’ordine pubblico e delle priorità operative legate alla sicurezza dei cittadini».

Le associazioni ribadiscono che il Carnevale è un momento di condivisione e partecipazione collettiva e che tornerà a essere celebrato «quando ci saranno le condizioni giuste», con uno spirito sereno. Nel frattempo, confermano la disponibilità a collaborare con istituzioni e comunità, auspicando una rapida normalizzazione e la successiva riprogrammazione delle iniziative.