Dal Tirreno alle aree interne è un susseguirsi di segnalazioni di danni e problemi dovuti alle mareggiate, alle piogge e ai venti forti. Problemi sulla Ss 18, nel capoluogo, sulla Ss 107.
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un incidente a Domanico sulla SS278
Danni ovunque. I timori della Protezione Civile che ha diramato anche per oggi un’allerta arancione sono stati confermati. La provincia di Cosenza, dal Tirreno fino alle aree interne, è stata flagellata dal maltempo ed è già partita la conta dei danni. Questo nonostante la pioggia ancora non abbia intensione di attenuare la sua intensità. Si segnalano criticità ovunque, dalla costa a Cetraro, a Tortora, fino a Cosenza, Domanico e a Rovito. Incidenti, frane, esondazioni sono tra le segnalazioni arrivate in redazione. Inviatecele tramite i nostri canali social, le proporremo di seguito.
08:45
Tortora, allagata zona Parco California
Mareggiate pericolosissime a Tortora, dove il mare è entrato fin dentro le strade urbane. La zona di Parco California è allegata e irraggiungibile
08:10
Frana a Pedace, comune isolato
Un'importante frana ha isolato il comune di Pedace, nella Presila cosentina. Interventi in corso per ripristinare la viabilità.
07:45
Cosenza, il messaggio di Caruso alla città
«Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi». Il sindaco di Cosenza Franz Caruso interviene dopo le esondazioni e gli allagamenti che hanno colpito il capoluogo bruzio nelle ore passate. Caruso spiega che «la situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti». E chiede ai cittadini «la massima prudenza: limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua».
07:35
Rende, allagata via Ungaretti
Via Ungaretti, la traversa che collega Via Repaci a via Kennedy è allegata a causa delle forti piogge
07:25
Anas comunica diversi tratti chiusi al traffico
A seguito del maltempo in corso, sono stati chiusi per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza: la Ss107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti; la Ss19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano; la Ss278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame. Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800. Per la caduta di alberi chiusa anche la Nsa572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (Vv). Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
07:20
Disagi a Grisolia
Esondato il torrente Acchio-Fiumicello a Grisolia Scalo (zona marina). Bloccati in casa i residenti.
07:05
Fuscaldo, esonda il torrente Mercaudo
Il torrente Mercaudo, a Fuscaldo, ha esondato e invaso la strada. Inevitabili disagi e problemi
06:55
Castiglione Cosentino, pesci in strada
A Castiglione Cosentino, in via Ponte Crati, I pesci sono arrivati nel cantiere alluvionato dal Crati
06:49
Cosenza, crolla asfalto davanti ad una scuola
Nel centro storico di Cosenza è crollato l'asfalto di fianco ad una scuola (il plesso dello Spirito Santo dell'Istituto Plastina-Pizzuti) che è di fianco all'argine del fiume Crati.
06:45
Rovito, frana sulla SS 107
Pericolosa frana sulla SS 107: traffico bloccato e non si passa. Nei pressi di Rovito è caduto un albero, i soccorsi devono prendere la strada alternativa interna
06:35
Domanico, incidente dovuto ad una frana
Frana importante sulla SS278 immediatamente prima del centro abitato di Domanico. Non si segnalano vittime o feriti, ma il traffico è interrotto. Sul posto i primi soccorsi
06:20
Cetraro, problemi in galleria
Il maltempo che si è abbattuto questa notte sulla Calabria, ha fatto registrare danni e disagi anche sulla costa tirrenica cosentina. Oltre ai numerosi lungomari insidiati dal mare e ai problemi con l'elettricità in varie zone, in questo momento si registra la presenza di detriti nella galleria La Testa di Cetraro, che rende difficile il transito dei mezzi. Sul posto, al momento, è già arrivata una pattuglia della Polizia stradale coordinata dal comandante Maria Rita Valente.
06:05
Preoccupano i fiumi: Crati e Busento esondano in alcuni tratti
Emerge con chiarezza la situazione critica. Proprio il fiume Busento è esondato in localita Molino Irto, al confine tra i comuni di Cosenza e Dipignano. Alcune auto sono state danneggiate dall’acqua, mentre diversi pali della pubblica illuminazione sono finiti nel corso d’acqua trascinati dalla piena. A Cosenza Vecchia il Busento si presenta come raramente si è visto nel corso del tempo, con il livello dell’acqua arrivato fin quasi agli argini. Una scena che ha riacceso i timori dei residenti e che conferma la violenza dell’ondata di maltempo che ha colpito la città dei bruzi e tutta la provincia. QUI LA NOTIZIA COMPLETA