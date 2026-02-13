«Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi». Il sindaco di Cosenza Franz Caruso interviene dopo le esondazioni e gli allagamenti che hanno colpito il capoluogo bruzio nelle ore passate. Caruso spiega che «la situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti». E chiede ai cittadini «la massima prudenza: limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua».