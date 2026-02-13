Mattinata di panico a Zumpano, dove l’ondata di maltempo sta producendo nel Cosentino effetti ben oltre le previsioni. Le precipitazioni intense delle ultime ore hanno provocato l’erosione della sede stradale lungo una provinciale che costeggia il fiume Crati: l’asfalto si è letteralmente spaccato, cedendo sotto la spinta dell’acqua che scorre impetuosa al di sotto.

L’immagine della carreggiata fratturata, come un mattone spezzato, restituisce la misura della criticità. Il fiume, ingrossato dalle piogge, ha eroso il terreno di sostegno fino a “mangiare” parte della struttura stradale, rendendo il tratto impraticabile e ad alto rischio di ulteriori cedimenti.

In via precauzionale è stato disposto l’immediato sgombero delle attività commerciali che insistono lungo l’arteria interessata. Evacuate e chiuse una multisala cinematografica, un supermercato e diversi esercizi di arredi e bricolage dove i clienti, in tutta fretta, sono stati fatti uscire. Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi per evitare pericoli a clienti e dipendenti.

Il Comune ha emanato l’Ordinanza n. 07/2026, contingibile e urgente, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, con cui si dispone lo sgombero immediato delle attività commerciali interessate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il provvedimento si inserisce in un quadro di emergenza che richiede misure straordinarie a tutela dell’incolumità pubblica.

Resta alta l’attenzione sull’evoluzione del livello del Crati e sulla stabilità del tratto stradale compromesso. Tecnici e forze dell’ordine sono al lavoro per monitorare la situazione e valutare eventuali ulteriori interdizioni alla viabilità.

Sulla SP 234 per prima è intervenuta la Polizia Provinciale, che, una valida intuizione, già stamattina ha messo in sicurezza tutta l’area deviando i veicoli sull’altra corsia. Subito dopo ha chiesto e ottenuto la chiusura dell’arteria completamente.