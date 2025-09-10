Castiglione, atto vandalico contro il sindaco durante la manifestazione anti-ndrangheta

Ieri pomeriggio 9 settembre, presumibilmente mentre a Castiglione Cosentino era in corso l’iniziativa Un pacchero alla ‘ndrangheta, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, ignoti hanno danneggiato un veicolo parcheggiato in prossimità di Piazza della Concordia, dove l’iniziativa si stava svolgendo.

Sul cofano della vettura è stata incisa una frase ingiuriosa nei confronti di Salvatore Magarò, ideatore della manifestazione e sindaco di Castiglione. Probabilmente l’autore del deprecabile gesto credeva che l’auto appartenesse proprio al sindaco. Era invece di un modello e di un colore simile, ma di proprietà di un semplice cittadino. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.