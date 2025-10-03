Il convoglio partito regolarmente alle 5.23 è arrivato a Paola soltanto alle 7.08. La protesta di quanti erano a bordo: «Ci hanno impedito di andare a lavorare»

Pendolari imbufaliti per quanto successo stamattina alla stazione dei treni di Castiglione Cosentino. Il convoglio sul quale si trovavano è partito regolarmente alle 5.23 ma, dopo aver percorso soltanto una decina i metri, si è improvvisamente fermato per motivi tecnici.

A causa del prolungarsi dell’attesa e vista la vicinanza alla stazione di Castiglione, molti viaggiatori hanno chiesto al controllare di scendere, per potere recuperare la macchina oppure utilizzare un pullman, per raggiungere il luogo di lavoro e le rispettive destinazioni. Una richiesta, la loro, non assecondata.

E così, decine e decine di pendolari non hanno potuto fare altro che aspettare che il treno diretto a Paola riprendesse finalmente la propria corsa. Il convoglio ha fatto il suo ingresso nella stazione ferroviaria della città del Santo soltanto alle 7.08, quindi un’ora e mezza dopo essere partito da Castiglione Cosentino.

Un forte disagio, quello registrato stamattina, che nulla ha avuto a che fare con la giornata di sciopero generale indetto per i fatti di Gaza, considerato che il treno viaggiava in “fascia protetta”. Purtroppo, bisogna aggiungere, l’elenco dei ritardi lungo la tratta ferroviaria che va da Cosenza a Paola è lungo. Soltanto il raddoppio della galleria, quando i lavori saranno completati, potrà finalmente assicurare il pieno rispetto del diritto alla mobilità dei pendolari.