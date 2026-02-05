A seguito delle avverse condizioni meteorologiche registrate nella giornata del 5 febbraio 2026, il sindaco del Comune di Castrolibero ha emesso l’ordinanza n. 10/2026, con la quale è stata disposta la chiusura di un tratto di via San Marco per motivi di sicurezza.

Il provvedimento riguarda il segmento stradale compreso tra i civici 30 e 36/38, interessato da una frana proveniente dal versante sovrastante, con conseguente crollo di un costone limitrofo e parziale ostruzione del canale di scolo delle acque piovane. Le criticità riscontrate hanno determinato condizioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Con l’ordinanza sindacale è stata quindi disposta l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato, a decorrere dal 5 febbraio 2026 e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato anche alla luce dell’allerta meteo di codice arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e temporali sull’intero territorio provinciale.

L’amministrazione comunale ha infine invitato la cittadinanza al rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza e ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza.