Si chiude dopo sette lunghi anni una delle vicende giudiziarie più delicate che hanno interessato il presidio ospedaliero di Castrovillari. Il dottor Carlo De Stefanis, (difeso dagli avvocati Enzo Belvedere ed Elena Olivieri) medico in servizio presso il Pronto Soccorso cittadino, è stato assolto con formula piena dall’accusa di omicidio colposo in relazione al decesso della signora Gallicchio. L’accusa aveva chiesto 1 anno e 2 mesi di reclusione.

La sentenza è stata pronunciata oggi presso il Tribunale di Castrovillari dal giudice Carotenuto, che ha accolto pienamente le tesi della difesa, decretando la fine di un calvario processuale iniziato nel lontano 2019.

La vicenda e il processo

Il caso traeva origine dal decesso della signora Gallicchio, avvenuto dopo il suo passaggio nel reparto di emergenza-urgenza. Per anni, la posizione di De Stefanis è stata al centro di un complesso iter dibattimentale volto a verificare il rispetto dei protocolli medici e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'operato del sanitario e il tragico evento.

La difesa ha smontato pezzo dopo pezzo l'impianto accusatorio. Attraverso una rigorosa analisi delle perizie tecniche e delle testimonianze raccolte in aula, il legale è riuscito a dimostrare la totale correttezza dell'agire medico di De Stefanis, evidenziando come il professionista abbia operato con perizia, prudenza e nel pieno rispetto delle linee guida mediche previste per il caso di specie.

In data 5 febbraio 2026 con la lettura del dispositivo, il giudice Carotenuto ha messo la parola fine alle ombre che gravavano sulla carriera e sulla vita privata del medico.