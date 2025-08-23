Erano nascosti nella portiera di un’utilitaria fermata per un controllo, a fiutarne la presenza è stato il cane antidroga in dotazione alla Squadra Mobile
PHOTO
Cinque chili di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato nella portiera lato destro di un’utilitaria. E’ il ritrovamento effettuato nelle scorse ore dalla polizia a Castrovillari con l’ausilio delle unità cinofile.
Durante quello che sembrava un normale controllo, infatti, il cane antidroga in dotazione ai poliziotti ha mostrato particolare interesse nei confronti del veicolo al cui interno, effettivamente, gli agenti della Squadra Mobile hanno poi rinvenuto posto sotto sequestro cinque panetti, del peso di circa un chilo ciascuno, della sostanza stupefacente.
Nell’auto c’erano anche cento grammi di hashish, droga che nel suo complesso, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare introiti per circa trecentomila euro. Al momento, il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti.