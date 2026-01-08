I Corpi Speciali della Guardia di Finanza, in collaborazione con i Cacciatori di Calabria e i militari dell’Arma dei Nucleo Investigativo di Cosenza, hanno arrestato l’uomo cetrarese accusato di aver organizzato un gruppo criminale di stampo mafioso
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro e Scico di Roma con la collaborazione dell’Arma dei carabinieri, Cacciatori di Calabria e Nucleo Investigativo di Cosenza, hanno arrestato Giuseppe Scornaienchi, latitante da diversi mesi, nell’ambito dell’ultima operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.
Secondo quanto emerge dall’inchiesta, a Scornaienchi viene attribuito il ruolo di promotore e dirigente del sodalizio criminale: avrebbe fissato regole e obiettivi, gestito la ripartizione delle risorse e dei proventi illeciti e curato i rapporti con altre consorterie, in continuità con la cosca Muto di Cetraro.
Lo stesso Scornaienchi si era reso irreperibile già nel 2016. Sono attesi ulteriori dettagli investigativi sull’operazione e sulle contestazioni a suo carico.