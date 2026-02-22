Sfiammata da fuga di gas in cucina. Vigili del fuoco con autobotte e autoscala mettono in salvo famiglia sul balcone, sul posto 118 e Carabinieri

Paura a Catanzaro per un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano di uno stabile in viale Isonzo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala.

La sfiammata in cucina e l’uomo ustionato

Il rogo ha interessato il locale cucina, in seguito a una sfiammata riconducibile a una fuga di gas. All’interno dell’appartamento si trovavano il proprietario, la moglie e la figlia: solo il proprietario ha riportato ustioni.

I tre occupanti si sono messi in sicurezza sul balcone e sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, che li hanno accompagnati in una zona sicura e affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Secondo quanto riferito, non si registrano danni alla struttura dell’edificio.