Controlli serrati in tutta la provincia: sequestri di droga e denaro, misure cautelari eseguite e sospensione della licenza per un esercizio pubblico teatro di risse e frequentato da pregiudicati

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza. Le operazioni condotte nei giorni scorsi dalle diverse articolazioni della Questura - Squadra Mobile, Squadra Volante, Divisione Anticrimine, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme ai Commissariati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari - hanno portato a risultati significativi.

Nel complesso, sono state arrestate tre persone per violazioni della normativa sugli stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia. Diciannove i soggetti denunciati per reati vari, tra cui truffa, ricettazione, lesioni, minacce, detenzione abusiva di armi, guida senza patente o in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno sequestrato circa 250 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana e banconote per un totale di 12.600 euro. Eseguiti inoltre un Mandato di Arresto Europeo per aggressione e droga, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata, un’ordinanza di arresti domiciliari per stupefacenti e una misura di divieto di avvicinamento per atti persecutori.

Un provvedimento particolarmente rilevante riguarda un esercizio pubblico del centro di Cosenza, già noto come ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e teatro di una recente rissa. Dopo approfonditi controlli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Sul fronte del controllo del territorio, sono stati emessi cinque avvisi orali, undici ammonimenti e elevate quaranta sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Verificati 1.014 veicoli e identificate 3.324 persone.

Un bilancio che conferma l'intensificazione delle attività di contrasto e prevenzione, con interventi che spaziano dalla sicurezza urbana alla repressione dei reati più gravi.