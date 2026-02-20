Una frana è caduta sulla strada che collega Cosenza a numerosi comuni del circondario. Il grosso quantitativo di terra e detriti, staccatosi dalla montagna a causa delle incessanti piogge delle ultime ore, ha praticamente tagliato in due via Romualdo Montagna che unisce la città capoluogo a comuni come Carolei, Dipignano, Paterno e Domanico.

I lavori di pulitura del fondo stradale sono già iniziati, come documentato in un video social, dall’assessore alla Manutenzione di Palazzo dei Bruzi Pasquale Sconosciuto, che fa sapere: «La riapertura al traffico, presumibilmente, avverrà nel corso della serata»